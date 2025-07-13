بن ستيتي يكشف عن التشكيلة الأساسية لـ سيّدات الخضر في مواجهة نيجيريا

كشف مدرب المنتخب الوطني للسيدات فريد بن ستيتي عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة المنتخب النيجيري، وذلك ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات.

وكان المنتخب الوطني قد ضمن بشكل رسمي تأهله إلى الدور ربع النهائي، قبل مواجهة، اليوم، حيث أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المنتخب الوطني قد رسم طريقه نحو الدور ربع النهائي من البطولة القارية بعد أداء متميز.

فيما يخص التشكيلة الأساسية، فقد أعلن المدرب بن ستيتي عن التغييرات الطفيفة التي ستطرأ على التشكيلة مقارنة بالمباريات السابقة، مع التركيز على تعزيز الدفاع والهجوم لمواجهة قوة المنتخب النيجيري. ينتظر أن تكون المباراة مثيرة للغاية، خاصة في ظل الأداء الرائع الذي قدمته محاربات الصحراء في الأدوار السابقة.

تسعى لاعبات المنتخب الجزائري إلى تقديم عرض قوي يليق بسمعة الكرة النسائية الجزائرية ويمنحهن فرصة تاريخية للذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة.