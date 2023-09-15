بن ستيتي يكشف عن قائمته تحسبا لمواجهتي أوغندا ضمن تصفيات “كان 2024”

كشف مدرب المنتخب الوطني سيدات، فريد بن ستيتي، قائمة اللاعبات المعنيات بمواجهتي أوغندا، لحساب الجولة الأولى من تصفيات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن سيدات الخضر، سيدخلن في تربص تحضيري انطلاقا من يوم غد السبت بفندق “امستردام” برويبة.

ومن المقرر أن تغادر سيدات الخضر، أرض الوطن، هذا الأحد، لخوض لقاء الذهاب أمام أوغندا، المقرر يوم 20 سبتمبر الجاري.

وسيجري لقاء العودة لحساب ذات الجولة بين المنتخب الوكني النسوي، ونظيره الأوغندي، بالجزائر، يوم 27 من ذات الشهر

وضمت القائمة التي كشف عنها المدرب الوطني لمنتخب السيدات، تحسبا لعاتين المواجهتين، أسماء كل من: