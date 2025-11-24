بن ستيتي يكشف قائمة اللاعبات المعنيات بوديتي كينيا

حدد مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريدي بن ستيتي، قائمة اللاعبات المعنيات بالتربص المقبل، الذي ستتخلله مبارتين وديتين.

وحسب الموقع الرسمي لـ”للفاف”، وجّه الناخب بن ستيتي، الدعوة لـ26 لاعبة، للمشاركة في التربص المقبل، المقرر ما بين 24 إلى 2 ديسمبر، بسيدي موسى.

كما أضاف ذات المصدر، بأن سيدات المنتخب الوطني سيواجهن، نظيراتهن من منتخب كينيا، في مبارتين تحضيريتين، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

ومن المقرر أن تلعب وديتي سيدات المنتخب الوطني، ضد كينيا، يومي 26، و30 نوفمبر الجاري.

وضمّت القائمة التي اختارها الناخب فريد بن ستيتي، لهذا التربص، أسماء كل من: