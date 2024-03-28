بن ستيتي يكشف قائمة المنتخب النسوي قبل ودية تونس
بقلم عزيز طالبي
كشفت، اليوم الخميس، الفاف أن المنتخب النسوي لكرة القدم سيواجه نظيره التونسي في إطار استعداداته لنهائيات كان 2024.
وقالت الفاف أن المنتخب النسوي سيدخل في تربص تحضيري بتونس من يوم 1 إلى 8 أفريل 2024، و هذا سيتخلل التربص مواجهتين وديتين أمام نسور قرطاج يومي 4 و 7 أفريل.
كما وجه الناخب الوطني فريد بن ستيتي الدعوة لـ 27 لاعبة للمشاركة في التربص التحضيري الذي عرف عودة اللاعب طالب لورا مهاجمة لوهافر الفرنسي.
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