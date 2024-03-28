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الرياضة

بن ستيتي يكشف قائمة المنتخب النسوي قبل ودية تونس

بقلم عزيز طالبي
بن ستيتي يكشف قائمة المنتخب النسوي قبل ودية تونس
المنتخب النسوي
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كشفت، اليوم الخميس،  الفاف أن المنتخب النسوي لكرة القدم سيواجه نظيره التونسي في إطار استعداداته لنهائيات كان 2024.

وقالت الفاف أن المنتخب النسوي سيدخل في تربص تحضيري بتونس من يوم 1 إلى 8 أفريل 2024، و هذا سيتخلل التربص مواجهتين وديتين أمام نسور قرطاج يومي 4 و 7 أفريل.

كما وجه الناخب الوطني فريد بن ستيتي الدعوة لـ 27 لاعبة للمشاركة في التربص التحضيري الذي عرف عودة اللاعب طالب لورا مهاجمة لوهافر الفرنسي.

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