بن ستيتي يكشف قائمة سيدات الخضر المعنية بمواجهتي الكاميرون

أعلن مدرب المنتخب الوطني الجزائري للسيدات فريد بن ستيتي عن قائمة اللاعبات المعنيات بالمواجهة المزدوجة أمام منتخب الكاميرون، لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وتضم القائمة مزيجًا من اللاعبات المحترفات في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، إلى جانب عناصر تنشط في البطولة الوطنية، على غرار بلخيتر، قلاتي، علواش، بن دريس، بوساحة وغيرهن.

وسيستقبل المنتخب الوطني نظيره الكاميروني في 23 أكتوبر بملعب ميلود هدفي بوهران، على أن تقام مباراة الإياب في 31 أكتوبر بدوالا.

وتسعى سيدات الخضر لتحقيق نتيجة إيجابية تسمح لهن ببلوغ المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى النهائيات القارية.