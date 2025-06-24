 بن ستيني يكشف قائمة “الخضر” النهائية للمشاركة في الـ “كان”

أعلن مدرب المنتخب الوطني النسوي، فريد بنستيني، اليوم الثلاثاء، عن القائمة الرسمية التي ستُمثل الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 للسيدات.

والتي ستُقام في المغرب من 5 إلى 26 جويلية الداخل.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد ضمت القائمة 26 لاعبة تم اختيارهن بعناية، للمشاركة في المنافسة القارية، حيث يتواجد المنتخب الجزائري ضمن مجموعة صعبة تضم كلًا من نيجيريا، تونس، وبوتسوانا.

وجاءت القائمة المعنية بالمشاركة في كأس إفريقيا على النحو التالي: