بن سعد الله: “تلقينا ترحيب كبير في الاتحاد والتربص يجري في أفضل الظروف”

أكد المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، ضرار بن سعد الله، تأقلمه بسرعة مع فريقه الجديد، كما أشاد في نفس الوقت بسير التحضيرات الصيفية للفريق.

وصرح بن سعد الله، قبل تنقله مع بعثة الاتحاد إلى تونس، لخوض تربصهم التحضيري الثاني: “التحضيرات الاولى التي أجريناها بالجزائر، كانت في المستوى وفي ظروف جيدة”.

كما أضاف: “نحن المستقدمين الجدد لقينا ترحاب كبير من اللاعبين القدامى للفريق، ما سمح لنا بالتأقلم سريعا في المجموعة”.

وتابع ضرار بن سعد الله: “اتحاد العاصمة فريق كبير، ويسعى دائما للفوز بأي بطولة يشارك فيها، ونطمح في الموسم الجديد لحصد العديد من الألقاب”.