“بن سلمان” يتقدّم بعرض لشراء مانشستر يونايتد !!

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تقدم بعرض لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن “بن سلمان” تقدم بعرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني.

وأشار ذات المصدر إلى أن قادة نادي “الشياطين” زاروا السعودية من أجل المفاوضات، وإقناع عائلة “غليزر” المالكة للنادي.

يذكر أن عائلة “غليزر” اشترت النادي بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عاما تقريبا، وبيعه سيحقق لهم أرباحا فلكية.