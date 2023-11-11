بن سلمان يدين الحرب الشعواء في غزة ويطالب بوقف إطلاق النار

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانته للحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين.

وقال ولي العهد السعودي، في افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في شأن غزة في الرياض، أن القمة “تنعقد في ظروف مؤلمة”.

مشدداً على إدانة الحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومطالباً بالوقف الفوري للنار في غزة وإدخال المساعدات.

وطالب الأمير محمد بن سلمان، بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة. مشيراً إلى أننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي وتبرهن على إزدواجية المعايير.

وشدد ولي العهد السعودي، على أن الأمر يتطلب جهدا جماعيا منسقاً للقيام بتحرك فعال، داعياً لفك الحصار وادخال المساعدات.

وأكد بن سلمان، على رفض المملكة العربية السعودية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وتهجيره. وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية.

مشددا على أن السبيل الوحيد للاستقرار هو انهاء الاحتلال والاستيطان. وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.