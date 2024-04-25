بن سماعين:”سعداء ويجب التفكير في مباريات البطولة قبل نهائي الكأس”

طالب المدرب المساعد في فريق شباب بلوزداد صابر بن سماعين من اللاعبين بوضع الأرجل على الأرض و التفكير في مباريات البطولة المستقبلية.

وقال صابر بن سماعين أحد مهندسي الفوز أمام اتحاد العاصمة و التأهل إلى نهائي الكأس، في حديثه للموقع الرسمية للفريق البلوزدادي “مباراة اتحاد العاصمة كانت بمثابة المرجع بالنسبة لمستوانا، وهو المستوى الحقيقي، لعبنا عدد من المقابلات مثل لقاء الأهلي و تكلمنا مع الفريق و أكدنا أن كل الفرق نستطيع مواجهتها و الفوز أمامها”.

كما أضاف مساعد باكيتا “اللاعبون كانوا أبطال و رجال بمعنى الكلمة، كنا قادرين على الفوز بالمباراة في الوقت الأصلي لاننا لعبنا أحسن و حققنا عدد من الفرص”.

وختم بن سماعين في حديثه عن تألق الحارس معاشو “الحارس معاشو لديه فضل كبير في الفوز و التأهل إلى النهائي، حاليا يجب وضع الأرجل على الأرض و التحضير لمباريات البطولة الوطنية”.