بن سماعين :”سعيد بالفوز بثلاثية وحضور الأنصار كان دافعا لنا”

أبدى المدرب المؤقت لفريق شباب بلوزداد ناصر بن اسماعين سعادته الكبيرة اثر قيادته لاعبيه للفوز بثلاثية مقابل صفر أمام المستضيف واد سوف.

وقال ناصر بن اسماعين في تصريح للموقع الرسمي للفريق “المقابلة لم تكن سهلة، عكس ما يضن البعض، نحن من فرضنا منطقنا خارج الديار، و فرضنا الريتم”

كما أضاف ناص بن اسماعين “فريق واد سوف ربحوا خارج القواعد و أرادوا التأكيد، لكن نحن درسناهم جيّدا، نحن كطاقم فني عملنا كثيرا و أردنا الفوز بشكل أكبر”

واردف مدرب الفريق العاصمي “راضون عن اللاعبين و سنعمل على تصحيح بعض الأحطاء، استعملنا عدد من اللاعبين الذين لم يكن يعتمد عليهم من قبل، منحناهم الثقة اللازمة، نريد استغلال كل اللاعبين المستقدمين من أجل تسيير البطولة و رابطة الأبطال”

كما ختم الخليفة المؤقت للمدرب فندبروك “فقط، أريد من الأنصار الصبر علينا، الأنصار بصراحة تفاجأت بحضورهم إلى واد سوف و بالكم الهائل، أعطونا دافعا قويا، ان شاء الله نفرحوهم بشكل أكبر”.

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