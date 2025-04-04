بن سماعين: “سنخوض مباراة العودة أمام السياسي دون التفكير في نتيجة الذهاب”

تحدث مساعد مدرب اتحاد العاصمة، صابر بن سماعين، عن لقاء العودة من كأس الكونفيدرالية، والذي سيجمعهم بشباب قسنطينة، مؤكدا عزمهم خوص هذا اللقاء بكل جدية.

وصرح بن سماعين، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مباراة الذهاب كانت صعبة للفريقين، وتقاسمنا شوطني المباراة بشوط أول للمنافس، وشوط ثاني لصالحنا”.

كما أضاف: “سنخوض مباراة العودة بكل جدية، على أساس أنها مباراة كأس، دون التفكيرؤ في نتيجة الذهاب”.

وأردف: “سننطلق اليوم الجمعة، في تحضيراتنا بملعب بولوغين، مع خوض حصص تدريبية خلال الأسبوع بملعب “5 جويلية””.

وبخصوص بديل بوخنشوش في لقاء العودة، قال صابر بن سماعين: “اتحاد العاصمة، يملك تعداد ثري لتعويض غياب بوخنشوش، وسنحدد البديل الأنسب خلال الأسبوع الجاري”.