بن سماعين: “قدمنا مردودا فوق المتوسط وراضون بالتعادل”

الرياضة
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بن سماعين: “قدمنا مردودا فوق المتوسط وراضون بالتعادل”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، صابر بن سماعين رضاه عن مردود أشباله، أمام منتخب تونس.

وصرح بن سماعين، عقب التعادل أمام المنتخب التونسي: “المباراة كانت متكافئة لحد بعيد، خاصة وأننا واجهنا منتخب جد منظم، حضر بشكل جيد لهذه البطولة، كما استغل عامل الميدان”.

وأضاف: “بالسنبة لي قدمنا مردودا فوق المتوسط، أين خلقنا العديد من الفرص، لكن كانت تنقصنا بعض الفعالية أمام المرمى”.

وتابع صابر بن سماعين: “نحن راضون بالتعادل، وهذه النقطة التي حققناها، حيث ستسمح لنا بالدخول في هذه البطولة بشكل جدي من الناحية النفسية”.


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