بن سماعين: “نعلم بأن الأنصار ليسوا راضين ونعمل على تحسين نتائجنا”

كشف المدرب المساعد في شباب بلوزداد، صابر بن سماعين، بأن الجميع في النادي يعلم بأن جمهور الشباب غير راض على النتائج التي يحققها الفريق هذا الموسم.

وعقب التأهل الصعب إلى نصف نهائي كأس الجزائر، أمس الجمعة. على حساب ترجي مستغانم، قال بن سماعين: “مواجهات الكأس دائما ما تكون صعبة وفيها مفاجآت”.

مضيفا في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية لناديه: “على كل حال ترجي مستغانم لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا، وكنا ندرك بأنّهم فريق جيّد خاصة وأنّهم يتحتلون صدارة القسم الثاني. ويمتلكون لاعبي خبرة”.

قبل أن يستدرك: “نعلم بأنّ الأنصار ليسوا دائما راضين عنا. ونحن بدورنا نواصل مشوارنا بمباراة كل 3 أيام، صحيح بعض المرات نكون خارج الإطار”.

وواصل مساعدي باكيتا: “لكن عزيمة اللاعبين والطاقم الفني والإدارة. تجعل الكل يعمل من أجل تحسين النتائج لإرضاء أنصارنا الذين يتنقلون معنا لكل مكان. رغم تسجيل نتائج سلبية في بعض الأحيان لكنهم يكونون معنا ويدعمون الفريق”.

وختم بن سماعين: “الآن سنحضر جيدا لمباريات البطولة، وأيضا مباريات الكأس التي لن تكون سهلة بما أنّ أي فريق يصل إلى نصف النهائي يضع التتويج بالكأس هدفا له”.