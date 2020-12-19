بن سماعين يقصف الجميع بعد سقوط الخضر أمام المغرب

ظهر مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 عاما، في قمة غضبه بعد الهزيمة التي تعرض لها أشباله على يد المغرب، في إطار دورة “لوناف” المؤهلة لكأس إفريقيا القادمة.

وتحدث صابر بن سماعين قائلا للقناة الرياضية المغربية :”هذه مُباراة كرة القدم فقط، واللاعبون مُجرد أطفال صغار”.

وواصل بنبرة حادة :”كيف نريد أن نلعب كرة القدم، ونحن نغرس الحقد والحيلة لدى الشُبان، النية كانت غائبة هنا”.

وألمح الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر، لوجود مؤامرة ضد أشباله من طرف الجهات المُنظمة

وقال في هذا الشأن :”لا يمكن أن نلعب في مثل هذه الملاعب، لا أفهم سبب إختيار هذا الملعب”

وأضاف :”كما أنني لا أفهم سبب عدم لعب ليبيا لأي مُباراة، في وقت أننا لعبنا مُبارتين”.

وختم :”أتمنى أن يلعب تونس والمغرب مُباراتهما، قبل مُباراتنا أمام ليبيا”.