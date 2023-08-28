بن سنوسي: “مولودية وهران بين أيادي آمنة مع هيبروك”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر عضو النادي الهاوي لمولودية وهران، شمس الدين بن سنوسي، بأن فريقه أصبح حاليا بين أيادي آمنة، بقدوم شركة “هيبروك”.
وصرذح بن سنوسي، لتلفيزون “النهار”: “مولودية وهران بين أيادي آمنة مع شركة “هيبروك” المتكلفة بكل شيء”.
كما أضاف: “النادي الهاوي حاليا مسؤول فقط على الفئات الشبانية إلى غاية فئة أقل من 14 عاما، بالإضافة لفرع كرة اليد”.
وتابع شمس الدين بن سنوسي: “هذا الموسم شركة هيبروك ستباشر مهامها متأخرة نوعا ما، لكن انطلاقا من الموسم المقبل مولودية وهران سيكون شأنها، شأن كل من مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة وغيرها من الأندية”.
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