بن شاعة: “عملت منذ الصغر لبلوغ الحلم الذي أعيشه حاليا”

اعتبر مدافع المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، رضا بن شاعة، بأنه يعيش في حلم، بعد توقيعه أول عقد احترافي.

وصرح بن شاعة، للموفه الرسمي لناديه ديجون: “أعيش في حلم، بعد أو مشاركة لي أساسيا في الليغ2، وتوقيعي لعقدي الاحترافي”.

كما أضاف المدافع الجزائري: “عملت منذ الصغر من أجل بلوغ هذه اللحظة، وحاليا أشعر بفخر كبير بتحقيق أهدافي”.

وتابع رضا بن شاعة: “هدفي المستقبلي، هو الحصول على أكبر وقت ممكن من اللعب، بالمشاركة في مباريات الفريق، وتقديم آداء جيد”.

يذكر أن رضا بن ساعة، أمضى على أول عقد احترافي في مشواره الكروي، مع نادي ديجون، إلى غاية 2025.