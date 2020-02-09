بن شاعة يتعرض لإصابة ويغيب لشهرين

تعرض المهاجم الجزائري زكريا بن شاعة، لاعب النادي الصفاقسي التونسي، لإصابة خطيرة، ستجبره على الإبتعاد عن المنافسة لمدة شهرين.

وكشفت وسائل إعلام تونسية، أن زكريا بن شاعة، تعرض لتمزق عضلي، خلال الحصة التدريبية التي شارك فيها رفقة ناديه استعدادا لمواجهة نادي منستير.

وستجبر هذه الإصابة، المهاجم السابق لاتحاد العاصمة، على الخضوع للعلاج والركون إلى الراحة لمدة شهرين.

يذكر أن زكريا بن شاعة (22 عاما)، انتقل إلى الصفاقسي التونسي، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، على شكل إعارة لمدة 5 أشهر، قادما من اتحاد العاصمة.