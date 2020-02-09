ADS

بن شاعة يتعرض لإصابة ويغيب لشهرين

الرياضة
  • -
  • 0
بن شاعة يتعرض لإصابة ويغيب لشهرين
بقلم كريم.تيغرمت

تعرض المهاجم الجزائري زكريا بن شاعة، لاعب النادي الصفاقسي التونسي، لإصابة خطيرة، ستجبره على الإبتعاد عن المنافسة لمدة شهرين.

وكشفت وسائل إعلام تونسية، أن زكريا بن شاعة، تعرض لتمزق عضلي، خلال الحصة التدريبية التي شارك فيها رفقة ناديه استعدادا لمواجهة نادي منستير.

وستجبر هذه الإصابة، المهاجم السابق لاتحاد العاصمة، على الخضوع للعلاج والركون إلى الراحة لمدة شهرين.

يذكر أن زكريا بن شاعة (22 عاما)، انتقل إلى الصفاقسي التونسي، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، على شكل إعارة لمدة 5 أشهر، قادما من اتحاد العاصمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=771259

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com