بن شاعة يسجل ثنائية ويمنح الفوز للصفاقسي على حساب القيروان

أبدى المهاجم الجزائري زكرياء بن شاعة، جاهزية كبيرة، خلال الودية التي جمعت فريقه النادي الصفاسي، أمس السبت بفريق شبيبة القيروان.

وشارك بن شاعة، في الشوط الأول من هذه المواجهة الودية، أين تألق بتسجيله لهدفين لصالح الصفاقسي، في الدقيقتين الـ (26، و32).

وأبان المهاجم الجزائري، على جاهزية بدنية، وفعالية كبيرة، طيلة الشوط الأول من هذه المباراة، التي انتهت بفوز فريقه بـ2-0.

وفي المقابل قررت إدارة النادي الصفاقسي، التخلي عن خدمات اللاعب الجزائري الآخر زكرياء نايت مرابط، بعد فشل هذا الأخير في فرض مكانته في الفريق.