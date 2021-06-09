بن شاعة يوضح بخصوص شتمه أنصار إتحاد العاصمة في مباراة مقرة!

كشف مهاجم فريق إتحاد العاصمة زكرياء بن شاعة حقيقة شتمه لأنصار الفريق خلال مباراة الدور نصف النهائي لكأس الرابطة المحترفة التي جمعت فريق نجم مقرة بإتحاد العاصمة يوم أمس الأربعاء بملعب الإخوة بوشليق.

ونشر زكرياء بن شاعة تصريحاته على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام بخصوص فضيحة شتمه لأحد المناصرين ما بين شوطي المباراة وقال:

“هذه الرسالة أوجهها للناس التي تريد أن تزرع الفتنة، والناس التي تريد أن تدخلنا في متاهات نحن في غنا عنها، في البداية ان لم أشتم الانصار، لكن هناك أحد الاشخاص الذي لم يتوقف عن شتمي منذ بداية المباراة وشتم والدتي، وأنا لا أعرفه شخصيا، صحيح ان الأنصار الحقيقيين لفريق إتحاد العاصمة وقفوا معي في وقت الشدة ولا يمكنني أن أشتمهم، لكن هذا الشخص بالذات لا أعرفه، وعندما قمت بالرد عليه بعدما شتم والدتي العزيزة علي، أوقفوا الفتنة”.

“وبخصوص مغادرة الفريق لا يوجد أي مشكل ..اسمحولي في حال ما إذا أخطأت في حقكم، صحيح أنني لم أوفق منذ عودتي من تونس الله غالب “مكتوب ربي”، كل هذه الأمور مكاتيب، سأضع قميص رقم 9، ومرحبا بكل من يرغب في المجيئ مكاني، إتحاد العاصمة كبيرة علينا كامل”

وأضاف: “فيما يخص الأشخاص الذين يطالبون الإدارة بإتخاذ قرار بخصوصي.. أنا لم أقتل ولم أعتدي على أي شخص، الأمور واضحة، هذا الشخص شتمني، ومع حرارة المباراة وحرارة الطقس التي وصلت إلى 30° والهزيمة، وعوض أن تفكر في العودة في النتيجة تدخل في هذه المشاكل، نحن جميعا نملك نفس الهدف، المناصر الذي يحب الفريق لا يحطم لاعبه في مباراة مهمة، أنا لم أشتم الأنصار لا تدخلوني في الفتنة المشاحنة مع الناس”.