بن شبلة يحظى بتكريم والي ولاية بومرداس يحي يحياتن

قام والي ولاية بومدراس، يحي يحياتن، بتكريم نخب رياضيي الولاية، وعلى رأسهم، البطل الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة بمناسبة عيد الاستقلال.

وصرح الوالي يحي يحياتن، خلال هذا التكريم: “بن شبلة غني عن التعريف، وشرف الجزائر في العددي من المحافل الدولية، وهو حاليا بصدد التحضر لأولمبياد طوكيو”.

وأضاف: “بمناسبو احتفالنا بعيد الاستقلال، قمنا بتكريم بن شبلة، لتشجيعه، وتحفيزه لبذل المزيد من الجهد للتويج بميدالية ذهبية في الأولمبياد”.

ومن جهته صرح عبد الحفيظ بن شبلة: “نسعى دائما لرفع العلم الجزائري عاليا، حققنا العديد من الألقاب والتتويجات التي شرفنا بها ولاية بومرداس، والجزائر، وهذا بفضل الرجال الذين أعادوا لنا الاستقلال”.