بن شريفة :”أنصار إتحاد طنجة وراء التحاقي بالفريق”

أبدى المدافع الجزائري وليد بن شريفة سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فريق إتحاد طنجة النشاط في القسم الأول من البطولة المغربية.

وقال وليد بن شريف في تصريح للموقع الرسمي للنادي المغربي، اليوم الأربعاء “سعيد بالتحاقي بفريق كبير مثل اتحاد طنجة، أشكر الجميع على من وضعوا الثقة في شخصي، و أسعى لأكون حسن الظن”.

كما أضاف اللاعب السابق لعدد من الأندية أبرزها شبيبة القبائل “السبب وراء التحاقي بالفريق، هو الأنصار، و خاصة الأجواء التي صنعوها الموسم الماضي وكانوا عامل أساسي في البقاء”.

وختم بن شريفة “الأهداف هي اللعب من أجل الظفر بعدد كبير من النقاط، رغم أنها الإدارة هي التي تتكفل بتحديدها، سنعمل درجة درجة، ولما إنهاء الموسم في مرتبة مشرفة”.

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