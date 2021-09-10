بن شريفة يرسم التحاقه بالدوري المغربي

أعلن نادي أولمبيك خريبكة المغربي، تعاقده مع المدافع الجزائري وليد بن شريفة بعقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر بعد إنتهاء عقده مع شبيبة القبائل.

ونشرت إدارة أولمبيك خريبكة، عبر صفحتها الرسمية: “تعاقد نادي أولمبيك خريبكة، مع الظهير الأيسر الجزائري وليد بن شريفة، بعقد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر”.

وبهذا وضع بن شريفة حدا للأخبار التي ربطته في الميركاتو الصيفي الجاري بالعديد من الأندية الوطنية أبرزها مولودية الجزائر.

وبهذا يضاف وليد بن شريفة، لقائمة اللاعبين المغادرين لفريق شبيبة القبائل، في الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب عدم تليقهم مستحقاتهم المالية.