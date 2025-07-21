بن شريفة يعود للبطولة الوطنية من بوابة أولمبيك أقبو

سجّل المدافع وليد بن شريفة، عودته في الميركاتو الصيفي الجاري، للبطولة الوطنية، من بوابة فريق أولمبيك أقبو.

وأعلنت إدارة فريق أولمبيك أقبو، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، تعاقدها مع وليد بن شريفة.

وتأتي عودة بن شريفة، بعد خوضه تجربة دامت بضع سنوات في الدوري المغربي، تقمص فيها ألوان ناديي أولمبيك خريبكة، واتحاد طنجة.

وتعول إدارة نادي أولمبيك أقبو، على الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها وليد بن شريفة، من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.