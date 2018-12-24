بن شعيرة: “أي لاعب طموح يحلم باللعب لشبيبة القبائل”

أبدى المستقدم الجديد لشبيبة القبائل، محمد بن شعيرة، سعادته بتوقيع عقده الجديد، مؤكدا عزمه على تقديم الإضافة اللازمة للفريق.

وصرح بن شعيرة، للموقع الرسمي لشبيبة القبائل، بعد توقيه العقد: “جئت إلى شبيبة القبائل، من أجل منح الإضافة اللازمة للفريق، ونعد الأنصار بلعب الأدوار الأولى”.

وأضاف: “الأمر الذي حفزني على اختيار الشبيبة، هو المشروع الذي يعمل عليه النادي، بالإعتماد على اللاعبين الشبان الذين أظهرو الكثير في مرحلة الذهاب”.

وتابع: “مرحلة العودة ستكون أصعب من مرحلة الذهاب، وسنكون بحاجة لدعم أنصارنا لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأولى”.

وختم محمد بن شعيرة: “أشكر مسؤولي شبيبة القبائل، على ثقتهم، كما أشكر مسؤولي جمعية عين مليلة، على تسهيلهم انتقالي للشبيبة”.