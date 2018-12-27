بن شعيرة: “لا يمكنني تقييم آدائي في أول مباراة”

إعتبر المستقدم الجديد لشبيبة القبائل، محمد بن شعيرة، أنه لا يمكن تقييم آدائه في أول مباراة له مع الشبيبة، والتي جمعتهم وديا برائد القبة.

وصرح محمد بن شعيرة، عقب هذه المباراة: “لا يمكنني تقييم آدائي في أول مباراة لي مع الفريق خاصة أنها مباراة ودية وليست رسمية”.

وأضاف: “الأهم بلنسبة لي أن أكون جاهزا في المباراة المقبلة للفريق في البطولة، أمام شبيبة الساورة، لتقديم المردود المنتظر مني”.

وبخصوص تألقمه في التشكيلة القبائلية، أكد بن شعيرة: “لم أجد صعوبة في اللعب إلى جانب بن خليفة، كان هناك تفاهم فيما بيننا لأننا نملك نفس أسلوب اللعب”.

وختم محمد بن شعيرة: “مباراة الساورة، ستكون صعبة خاصة وأنها ستلعب خارج الديار، أتمنى أن نحظى بمساندة أنصارنا، للعودة بنتيجة ايجابية”.

يذكر أن بن شعيرة لعب شوط أول كاملا اليوم الخميس، في الودية التي جمعتهم برائد القبة، والتي انتهت بفوز الشبيبة بنتيجة 4-0.