بن شهرة يثمّن استجابة الحكومة لنداءات التجار ويدعو إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية

ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، اليوم الأحد، استجابة الحكومة لنداءات الاتحاد والتجار باستئناف النشاط التجاري.

وقال بن شهرة عبر الصفحة الرسمية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن قرار الوزير الأول برفع الحجر عن 19 ولاية وتعديله في الباقي، قرار شجاع ومصيري.

مضيفا بأن قرار السماح بعودة معظم النشاطات التجارية والحياة الاقتصادية ضمن المرحلة الثانية من رفع تدابير الحجر، يجب أن يقابله التزام جدي بكل الإجراءات الاحترازية المرفقة.

وفي هذا الإطار، دعا بن شهرة التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات إلى الالتزام والتقيّد التام بالتدابير الوقائية والصحية المتمثلة في التعقيم والحفاظ على مسافة التباعد، مع التحلي بأقصى درجات الوعي والانضباط.

وطالب بن شهرة مكاتب الاتحاد الولائية والفيدراليات والاتحاديات المهنية الوطنية المنظوية تحت لوائه بمواصلة الجهود والاستمرار في عمليات التضامن والتحسيس والتوعية وتوزيع الكمامات والمعقم الكحولي مجانا.

داعيا إلى التجند والتنسيق مع المصالح المحلية قصد تنظيم ومراقبة مدى تطبيق المواطنين والتجار للتدابير المتخذة تجنبا لانتشار موجة جديدة من الوباء.