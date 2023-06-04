بن شهيدة حكما لكلاسيكو الشبيبة ومولودية الجزائر

أختير الحكم بن شهيدة، لإدارة قمة الجولة الـ25 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع فريق شبيبة القبائل، بالضيف مولودية الجزائر.

كما سيدير الحكم بن شهيدة هذا الكلاسيكو، بمساعدة كل من بن رحمة، مساعد أول، صهبي، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لبوشنب كحكم رابع.

ومن المقرر أن تجرى هذه المواجهة يوم الثلاثاء المقبل، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف مساء.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة كاملة، والتي على النحو التالي: