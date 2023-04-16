بن شهيدة حكما لمباراة السياسي وبارادو

عين لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكم بن شهيدة، لإدارة مباراة شباب قسنطينة، والضيف نادي بارادو.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بان بن شهدة سيدير هذه المباراة المتأخرة، بمساعدة كل من بن رحمة، ولعريبي، بالإضافة دعاس حكم رابع.

كما تم تعيين الحكم عزين، بمساعدة هني، وبروسي، لإدارة المباراة المتأخرة الثانية، والتي ستجمع شبيبة الساورة، بالضيف نجم مقرة.

يذكر أن هاتين المبارتين تم برمجتهما من طرف الرابطة المحترفة، ليوم الثلاثاء 18 أفريل الجاري.