بن شهيدة حكما لمباراة شباب بلوزداد وشباب قسنطينة

عينت لجنة التحكيم، الحكم بن شهيدة، لإدارة قمة الجولة الـ12 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بشباب قسنطينة.

وسيدير الحكم، بن شهيدة هذه المباراة، بمساعدة كل من بسلامة، مساعد أول، وبرحمة، حكم مساعد ثاني، بالإضافة شيحاوي، حكم رابع.

وتعد هذه المباراة قمة الجولة الـ12، كون السياسي تصدر ترتيب البطولة بـ23 نقطة، متبوعا بشباب بلوزداد بـ22 نقطة.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات الجولة الـ12 من البطولة المحترفة كاملة على النحو التالي: