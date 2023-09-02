بن شوشة يمنح الفوز لوفاق سطيف في وديته أمام النادي القربي

حقق فريق وفاق سطيف، اليوم السبت، الفوز في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق النادي الرياضي القربي.

وأنهى أشبال المدرب عبد القادر عمراني، الشوط الاول من هذه المواجهة التحضيرية، بنتيجة التعادل السلبي.

وخلال الشوط الثاني، الذي شهد عدة تغييرات من جانب الوفاق، تمكن اللاعب بن شوشة، في الدقيقة الـ78، من تسجيل الهدف الوحدي في المباراة.

يذكر أن هذه المباراة، تدخل ضمن التحضيرات الصيفية التي يجريها وفاق سطيف، بمركز عين الدراهم بتونس، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة.