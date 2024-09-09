بن شوية مدربا لهلال شلغوم العيد

أعلن فريق هلال شلغوم العيد، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب محمد بن شوية لقيادة الفريق. في الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق قريبا.

وقالت إدارة شلغوم العيد، إن المدرب، أولطاش شمس الدين، سيشغل منصب مدرب مساعد في العارضة الفنية للفريق. إلى جانب شريفي الذي سيتكفل بتدريب حراس المرمى.

وأضافت إدارة الفريق أن بن شوية، قاد الحصة التدريبية ليوم الاثنين التي انطلقت على الساعة السادسة عصراً، بعد تأخيرها بطلب منه.

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