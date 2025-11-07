بن شوية يغادر العارضة الفنية لنصر حسين داي

كشفت إدارة نصر حسين داي عن انتهاء مهام المدرب محمد بن شوية على مستوى العارضة الفنية للفريق عقب التعادل الأخير أمام وداد مستغانم دون أهداف داخل القواعد، وهو التعثر الرابع على التوالي للفريق في بطولة القسم الثاني هواة وسط غرب.

وجاء قرار فك العقد بالتراضي للمدرب بن شوية بعد سلسلة من النتائج السلبية التي كشفت محدودية واضحة في الأداء، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز منذ أربع جولات متتالية، ما جعله يبتعد عن فرق الصدارة بفارق أربع نقاط كاملة.

وأكدت مصادر من داخل النادي أن الخطوة كانت ضرورية لإحداث صدمة إيجابية داخل التشكيلة وإعادة بعث روح المنافسة، خاصة بعد ضياع إحدى عشرة نقطة منذ بداية الموسم، من بينها هزيمة على أرضية الميدان أمام شبيبة تيارت في الجولة الرابعة.

إدارة النصرية تبحث حاليا عن مدرب جديد قادر على إعادة التوازن للفريق واستعادة نغمة الانتصارات في الجولات المقبلة.