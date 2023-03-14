بن شيخة:”أعمل في الميدان وعند نفاذ صبري سأغادر الفريق”

رد مدرب إتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، على تهجم أنصار الفريق عليه مؤخراً، عقب نهاية مباراة هلال شلغوم العيد.

وصرح بن شيخة لقناة النهار، أمس الإثنين، بعد نهاية مباراة فريقه:”المباراة كانت صعبة، المنافس خلق صعوبات لشباب بلوزداد وشباب قسنطينة”.

وكشف مدرب لياسما:”ردة فعل اللاعبين كانت جيدة، وكانوا في المستوى وفزنا باللقاء، ولم نكن قلقين لتحقيق الفوز”.

وتأسف المدرب عبد الحق بن شيخة لتعرضه للشتم بالقول:”تعرضت للشتم أنا واللاعبين وهذا هو المجتمع الجزائري يجب تقبله”.

وأضاف بن شيخة:”لعبت في إتحاد العاصمة وأعرف الفريق قبل هؤلاء، وأعرف مشجعي إتحاد العاصمة الحقيقيين وردة فعلهم”.

وتابع المتحدث:”أنا أعمل في الميدان، وأصبر رغم تعرضي للشتم، وعند أفقد صبري سأغادر الفريق، فلا أضر أي أحد، ولاأريد أن يضرني أحد”.