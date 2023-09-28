بن شيخة:”بارادو كانوا أحسن وعلينا التدارك في مواجهة الفتح”

تحدث مدرب إتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة، عن الخسارة الأولى التي تلقاها فريقه في افتتاح مشواره في المحترف الأول أمام مستضيفه أتلتيك بارادو.

وصرح بن شيخة لوسائل الإعلام بعد نهاية المواجهة التي خسرها الاتحاد بهدف نظيف: “المنافس لعب بطريقة جيدة وكان أحسن منا في الجانب التنظيمي طيلة أطوار المواجهة”.

وأضاف مدرب الإتحاد: “أؤكد أننا لم نقدم شيئا لتحقيق الفوز في المواجهة، وأرفض الحديث عن التعب الذي نال من اللاعبين، وأفضل التحضيير الجيد والتدارك أمام الفتح الرباطي”.

يجدر الإشارة، سيستقبل الإتحاد منافسه في الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية، الفتح الرباطي المغربي، يوم الأحد بملعب ميلود هدفي بوهران بداية من الساعة 20.00.