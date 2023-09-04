بن شيخة:”لسنا مرشحين للتتويج بالسوبر الإفريقي”

تحدث مدرب لإتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، أمس الأحد، عن المواجهة المرتقبة ضد الأهلي المصري برسم نهائي كأس “السوبر” الإفريقي.

وصرح المدرب بن شيخة لقناة “أون تايم” المصرية:”مواجهة السوبر ستكون إستعراضية للترويج للكرة الإفريقية، ويجب أن نقدم مباراة تليق بسمعتنا”.

وأضاف بن شيخة:”الأهلي غني عن التعريف وهو مرشح بقوة للتتويج بالسوبر، ولكن فريقي لن يكون لقمة سهلة وسندخل المواجهة بقوة، حتى لانندم في حال الخسارة ونكون راضين عن مردودنا في اللقاء”.

وتابع المتحدث:”أنا مركز على فريقي وسأعمل على خلق صعوبات للمنافس، خاصة وأن الخصم له نقاط قوة وضعف كأي فريق”.

يجدر الإشارة، ستلعب مواجهة السوبر الإفريقي بين الإتحاد والأهلي المصري بتاريخ 15 سبتمبر الجاري بمدينة الطائف السعودية، بداية من الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي.