بن شيخة:”لم نظهر بمستوانا المعهود أمام أولمبي الشلف والغيابات أثرت على مستوى فريقي”

برر مدرب شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخةن أسباب الخسارة، أمام أولمبي الشلف، اليوم السبت، في إطار مواجهة الجولة 15 من الرابطة المحترفة.

وصرح المدرب بن شيخة، بعد نهاية المواجهة التي خسرها بهدف دون ردك”المباراة أمام أولمبي الشلف غلب عليها الطابع التكتيكي، ولم نشاهد فرص حقيقية في اللقاء”.

وأضاف المتحدث:”لم نكن بمستوانا المعهود، والغيابات أثرت على مستوى الفريق، المهاجم واتارا أعرفه جيدا يملك إمكانيات كبيرة لكنه الآن أصبحت تواجهه العديد من العقبات في ملعب تيزي وزو”.

وختم بن شيخة بالقول:”نزلة نتنظر منه الكثير، ولست مجبرا على إقحامه، بل حاجة الفريق حسب الظروف المتوفرة هي التي تجبرني للبحث عن الحلول”.