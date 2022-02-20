بن شيخة:”مشوار الخضر في الكان مُخيب وأتمنى بلوغهم المونديال”

أكد الناخب الوطني السابق، عبد الحق بن شيخة، أن مشوار الخضر في كأس إفريقيا كان مُخيبا.

بن شيخة قال في حوار مطول مع موقع كووورة العربي بخصوص المنتخبين المغربي والجزائري.

“مسار المنتخبين في الكان كان مخيبا، ولو باختلاف الوضع بطبيعة الحال”.

كما أضاف:”حيث تقدم المغرب إلى ربع النهائي، بخلاف الجزائر التي غادرت من دور المجموعات”.

“قياسا بما يحتكم عليه المنتخبان من مواهب ونجوم، أتمنى صادقا تأهلهما سويا لمونديال قطر بمشيئة الله تعالى”.

وختم:”المهمة لن تكون سهلة، وستتطلب جهدا كبيرا، لكنها ممكنة وليست مستحيلة، ولا بديل عن الصعود لكأس العالم”.