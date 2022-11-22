بن شيخة:منذ متى تونس تخشى الدانمارك وأستراليا؟”

عبر المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، عن ثقته في المنتخب التونسي للتأهل للدور الثاني من مونديال قطر 2022.

وصرح الناخب الوطني الأسبق بن شيخة، أمس الإثنين لقناة التاسعة التونسية:”المنتخب التونسي يملك القدرة على على تجاوز الدانمارك وأستراليا”.

وأضاف المتحدث:”لا أعتقد أن المنتخب التونسي يخشى المنتخب الدانماركي والأسترالي، فرغم قوتهم بدنيا وفرديا، بإمكان تونس تحقيق التأهل للدور المقبل للمونديال”.

وتابع المتحدث:”مواجهة المنتخب الفرنسي ستكون صعبة لذا يجب تسيير مواجهتي أستراليا والدانمارك بشكل جيد فتونس تملك لاعبين من طراز عالي”.

وختم المدرب بن شيخة:”سأشجع كل المنتخبات العربية، وأتمنى أن تحدث مفاجأة في هذا المونديال ومشاهدة منتخب عربي يتأهل للربع النهائي”.