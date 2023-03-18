بن شيخة:”مواجهة سانت لوبوبو مهمة وحضرنا لها في أحسن الظروف”

تحدث مدرب إتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عن أهمية مواجهة فريقه ضد الخصم سانت لوبوبو برسم الجولة الخامسة لدور المجموعات لكأس الكنفدرالية.

وصرح بن شيخة، اليوم السبت، على هامش الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء:”مباراة سانت لوبوبو لها قيمة بالنسبة لنا”.

وأضاف بن شيخة:”حضرنا بجدية للمواجهة، وجئنا لزامبيا لتأدية مباراة في المستوى ضد خصم جيد”.

وأوضح المتحدث:”سنسعى لتطبيق طريقة لعبنا، العودة بنتيجة إيجابية، لنيل ثقة أنصارنا”.

وختم بن شيخة:”الفريق في فورمة عالية، بعد الفوز المحقق في البطولة ونريد تحقيق نتيجة إيجابية”.