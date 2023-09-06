بن شيخة:”نحترم الأهلي ولكن نحن إتحاد العاصمة”

كشف مدرب إتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، عن جاهزية فريقه لخوض مواجهة “السوبر” الإفريقي ضد الأهلي المصري يوم 15 سبتمبر الحالي.

وصرح المدرب بن شيخة للصفحة الرسمية للفريق عبر “الفايسبوك”، أمس الثلاثاء:”مواجهة السوبر ستكون إستعراضية وفرصتنا للترويج للكرة الإفريقية والجزائرية والبرهنة أن اللاعب والمدرب المحلي المؤهلات للإحتراف بالخارج”.

وأضاف بن شيخة:”لن أتحدث عن الأهلي وتتويجاته الكثيرة إحتراما له وللشعب المصري، ولكن نحن إتحاد العاصمة وسنفرض أنفسنا في مواجهة السوبر كونها معيار لنا”.

وتابع المتحدث:”يجب على اللاعبين أن يكونوا تنافسيين ومنسجمين ذوي إرادة قوية، وأتمنى التتويج بلقب جديد مع بداية الموسم”.