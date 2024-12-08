بن شيخة :”أتمنى أن تعمم تقنية الـ VAR على كل ملاعب الوطن”

طالب مدرب شبيبة القبائل عبد الحق بن شيخة من المسؤولين عن البطولة الوطنية بضرورة تعميم تقنية الـ VAR على كل ملاعب الوطن.

وعاد بن شيخة للحديث عن التعادل أمام شبيبة الساورة خلال المباراة التي أدارها الحكم قاموح “تكلمت مع حكم المباراة، وقلت له عقب المباراة مباشرة، أنني أحترمه، قلت له عملت طيلة 20 دقيقة و في دقيقة أفسد كل شيء، قال لي إنك محق.. كل هذا خلال مباراة شبيبة الساورة”.

كما أضاف مدرب الكناري “حنا شبيبة القبائل، ما نبكوش، و نواصل العمل، في مباراة اليوم، لعبنا دون فار، و السؤال المطروح هل الفار إيجابي أو سلبي بالنسبة للفرق”.

كما ختم في حديثه عن تقنية الـ VAR “كل الملاعب يجب أن يضع بها الفار، على كل حال نستطيع القول أنه في البداية وهو أمر جميل”.