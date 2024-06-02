بن شيخة: “أدعو الجماهير الجزائرية للوقوف إلى جانب بيتكوفيتس والخضر”

استحسن الناخب الوطني الأسبق، عبد الحق بن شيخة، مبادرة “الفاف”، التي اتاحت لهم فرصة حضور تدريبات المنتخب الوطني، كما أكد دعمه للناخب فلاديمير بيتكوفيتش.

وصرح بن شيخة، للموقع الرسمي للفاف: “أشكر الناخب الوطني، وأعضاء طاقمه الفني، بالإضافة لمسؤولي الفاف على ترحيبهم بنا في مركز سيدي موسى”.

كما أضاف: “متابعتنا الحصة التدريبية للمنتخب الوطني تعتبر سابقة، كما تبادلنا الآراء مع الناخب الوطني، الذي حدثنا عن مشروعه”.

وتابع بن شيخة: “الأجواء جيدة في بين عناصر المنتخب الوطني، الذي يضم لاعبين شبان في المستوى”.

وأردف: “نحن على استعداد تام لتقديم أي مساعدة ممكنة للناخب الوطني، من أجل ضمان تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم”.

وختم عبد الحق بن شيخة: “الناخب الوطني ينتظره تحد كبير، وأدعوا الجماهير الجزائرية للوقوف إلى جانبه، خاصة في المباراة المقبلة التي تعتبر جد مهمة”.