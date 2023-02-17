بن شيخة :”أمضينا أياما صعبة ومواجهة الأخضر الليبي لن تكون سهلة”

أكّد مدرب اتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة أن لاعبيه جاهزون للمباراة المقبلة أمام الأخضر الليبي في منافسة الكاف.

وقال عبد الحق بن شيخة في تصريح لـ “النهار” بمطار هواري بومدين “المباراة تختلف عن باقي المباريات، مواجهة الأخضر الليبي، هو عبارة عن داربي محلي مغاربي، أتذكر في سيرتي الذاتية لم أتابع مباراة سهلة بين فريق جزائري و فريق ليبي”.

وأضاف بن شيخة :” رغم ذلك نحن جاهزون”.

كما ختم مدرب المنتخب الوطني سابقا “اقصاء الكأس أثرّ علينا و عشنا كأننا في جنازة، لدى رجوعنا إلى العاصمة، لكن يجب النسيان، طوينا صفحة الكأس”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption