بن شيخة :”أنا أسعد شخص في العالم بفضل إهداء بلادي لقب إفريقي”

طالب مدرب إتحاد العاصمة عبد الحق بن شيخة بضرورة الاستقرار في بيت النادي خاصة وأن اغلب لاعبيه سيكونوا أحرار الصيف المقبل.

وقال عبد الحق بن شيخة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “نملك 12 لاعبا سيكون حرا، لهذا أنصح بالاستقرار”.

كما أضاف بن شيخة “فزت في ستة أشهر بلقبين إفريقيين، لكن السعادة أكبر هي أنني فزت باللقب الإفريقي في بلادي، لهذا أقول أنني أسعد شخص في العالم حاليا”.

وأردف “البعض من أنصار اتحاد العاصمة قالو لي خفنا اننا نموت ولا نفوز باللقب الإفريقي”.

كما عاد بن شيخة لمشواره مع المنتخب الوطني سابقا “بعد المنتخب الوطني تنقلت مباشرة إلى خارج البلد وعملت والحمد لله اثبت في المغرب وتونس واليوم عدت إلى الجزائر، و حاليا نحن أبطال”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti