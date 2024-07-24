بن شيخة: “أنصارنا في العاصمة ما يرفدوش راسهم !”

أكد عبد الحق بن شيخة، مدرب شبيبة القبائل، بأنه يتفهم تطلبات أنصار الفريق، على اعتبار أن الأمر يتعلق بنادٍ يملك تاريخ كبير.

وقال بن شيخة، في المنطقة المختلطة أمس الثلاثاء، إن النتائج السلبية التي بصم عليها الفريق في السنوات الفارطة، جعل الأنصار غير قادرين على الافتخار بالشبيبة أمام أنصار باقي الأندية.

وأوضح: “أتفهم أنصارنا لأنهم “يحبو يزوخو” مثل المولودية واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد. وكل الأندية التي تحتل المراتب الأولى.. ونملك أنصار في العاصمة، لا يمكنهم رفع رؤوسهم”.

قبل أن يضيف بن شيخة: “نحن في فريق كبير، صحيح أن السنوات الماضية لم تكن ايجابية. ولكن بالنظر إلى الماضي الكبير للنادي فإن الأنصار يطالبون بالأفضل.. أتمنى التوفيق من الله حتى نكون في المستوى”.