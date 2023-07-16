بن شيخة: “أنصار الاتحاد جاؤوا إلى منزلي وطالبوني بالبقاء”

قطع مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، الشك باليقين، بخصوص مستقبله مع الفريق، مؤكدا بأنه باق لموسم آخر.

وتحدث بن شيخة، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للاتحاد، اليوم الأحد، عن مستقبله، وقال: “مستقلي واضح أين سيكون أنا في اتحاد العاصمة”.

واعترف ذات المتحدث، بأنه امتلك عروضا من الخارج، مضيفا: “تكلمت قبل قدومي مع المسيرين وقلت لهم إذا قدم عرض من الخارج ستأرحل ووافقوا على ذلك. وهذا الشرط مدوّن في العقد”.

قبل أن يستدرك مدرب الاتحاد: “أصدقائي.. عائلتي وحتى أنصار الاتحاد الذين قدموا إلى منزلي وطالبوني بالبقاء، كل هذا أثر في وجعلني أقرر البقاء لموسم آخر”.

وختم بن شيخة: “هؤلاء يحبون مصلحة الاتحاد. وقالوا لي يجب أن تبقى من أجل الاستقرار لك وللفريق، وأتمنى أن نتوفق في الموسم الجديد.”