بن شيخة: “ارتكبنا العديد من الأخطاء و مستاؤون من الخسارة أمام المولوديةّ

عبّر مدرب شبيبة القبائل، عبد الحق بن شيخة، اليوم الثلاثاء، عن استيائه من مردود فريقه أمام مولودية الجزائر.

في المواجهة التي تندرج في إطار تسوية رزنامة الجولة الأولى من الرابطة المحترفة.

وصرّح المدرب، بن شيخة، في ندوة صحفية بملعب حسين آيت أحمد، بعد نهاية المواجهة التي خسرها فريقه أمام المولودية: “نحن مستاؤون من الخسارة أمام مولودية الجزائر، وأعتذر من جمهورنا”.

وأضاف بن شيخة: “بدأنا المواجهة بأفضل طريقة ممكنة، لكننا تلقينا هدفا مباغتا في الدقائق الأولى من المباراة، وتمكنا من تعديل النتيجة”.

وأوضح المتحدث: “واجهنا منافسا قويا، صعّب علينا مجريات المباراة، يجب تقبل الأمر، وعلينا مضاعفة المجهودات بعد أداء خط الوسط السيء”.

وتابع مدرب شبيبة القبائل: “بخصوص بودبوز، نحاول إدماجه في المنافسات الرسمية تدريجيا، حتى يستعيد مستواه، ولم يخيب في أول ظهور”.

وختم المدرب، بن شيخة، حديثه بالقول: “لم أفقد الثقة في لاعبي الفريق، ويجب أن أقف معهم في هذه الظروف الصعبة”.