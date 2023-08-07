بن شيخة: “استقداماتنا كانت مدروسة ونستهدف مهاجم جديد”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، رضاه عن الاتسقدامات التي قام بها فريقه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح بن شيخة للصفحة الرسمية للاتحاد: “الأسماء الجديدة التي قمنا باستقدامها، تمت متابعتها خلال الموسم الماضي، وبعد تأكدنا من مستواهم”.

كما أضاف: “عززنا خطوطنا الثلاثة بعدة أسماء، لضمان بدائل مناسبة في كل منصب، ونرحب بجميع المستقدمين”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “استقداماتنا كانت مدروسة، ونستهدف أيضا التعاقد مع مهاجم صريح، من بين ثلاثة أسماء مقترحة”.