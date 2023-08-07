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الرياضة

بن شيخة: “استقداماتنا كانت مدروسة ونستهدف مهاجم جديد”

بقلم كريم تيغرمت
بن شيخة: “استقداماتنا كانت مدروسة ونستهدف مهاجم جديد”
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أبدى مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، رضاه عن الاتسقدامات التي قام بها فريقه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وصرح بن شيخة للصفحة الرسمية للاتحاد: “الأسماء الجديدة التي قمنا باستقدامها، تمت متابعتها خلال الموسم الماضي، وبعد تأكدنا من مستواهم”.

كما أضاف: “عززنا خطوطنا الثلاثة بعدة أسماء، لضمان بدائل مناسبة في كل منصب، ونرحب بجميع المستقدمين”.

وتابع عبد الحق بن شيخة: “استقداماتنا كانت مدروسة، ونستهدف أيضا التعاقد مع مهاجم صريح، من بين ثلاثة أسماء مقترحة”.

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