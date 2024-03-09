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الرياضة

بن شيخة: “الاتحاد أمام طريق مفتوح للاحتفاظ بكأس الكاف”

بقلم محمد لمين صحراوي
بن شيخة: “الاتحاد أمام طريق مفتوح للاحتفاظ بكأس الكاف”
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رشّح المدرب عبد الحق بن شيخة، فريقه السابق اتحاد العاصمة، للاحتفاظ بلقب كأس الكاف، الذي توج به مع النادي في نسخته الفارطة.

وفي تصريحات خص بها “النهار” اليوم السبت، رد بن شيخة، بخصوص تتويج الاتحاد بلقب جديد: “لما لا؟ حينما ترى الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي ليست في قيمة الاتحاد”.

وختم بن شيخة، تصريحاته: “هناك احتمال كبير للتويج.. عفوا بل للاحتفاظ باللقب، لأن الكأس حاليا “مخبية” عند الاتحاد”.

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